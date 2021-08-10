تركيا تعلن تحييد 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد

أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، تحييد 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) جنوب شرقي البلاد في إطار عملية أمنية أطلقتها مطلع العام الحالي.

وقالت وزارة الداخلية التركية إن ذلك جاء في إطار عملية أمنية نفذتها قوات الدرك التابعة لها في منطقة بستلر بولاية شرناق مدعومة بغطاء جوي، بحسب وكالة "الأناضول" الرسمية.

وأوضحت الوزارة أن تحييد العناصر الثلاثة جاء ضمن عملية "أرن 13" التي أطلقتها وزارة الداخلية في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي ضد التنظيم الذي تصنفه أنقرة إرهابيا.

وإلى جانب العمليات الأمنية التي تنفذها الداخلية التركية لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، ينفذ الجيش التركي عمليات ضد التنظيم في شمال العراق.

وبشكل متزامن، أطلقت تركيا في 23 أبريل/نيسان الماضي عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة" ضد حزب العمال الكردستاني في مناطق باسيان وأفشين ومتينا شمالي العراق.

وتقول تركيا إن التنظيم الكردي يتخذ من مناطق في شمال العراق قاعدة ومنطلقا لتنفيذ عمليات إرهابية داخل أراضيها.