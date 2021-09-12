البنك الدولي يقدم منحة للأردن لتحديث قطاع النقل

أعلن المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج جها عن تقديم منحة لقطاع النقل الأردني من أجل تحديثه وجعل الأردن محورا إقليميا للتجارة من خلال استراتيجية تعتمد شبكة متعددة الوسائط عن طريق البر والبحر والجو.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية، جاء ذلك خلال لقاء المدير الإقليمي للبنك الدولي مع وزير النقل الأردني وجيه عزايزة، اليوم الأحد.

وخلال اللقاء، بحث المسؤولان حالة قطاع النقل في المملكة بشكل عام وسبل دعم خطط تنميته.

وأكد الجانبان على ضرورة أن يتضمن برنامج الدعم من البنك الدولي على خطط لتنمية وتطوير وبناء قدرات العاملين في مجال النقل.

وبدوره، أوضح وزير النقل الأردني أن الوزارة تعكف على تحديث استراتيجية قطاع النقل بجميع أنماطه، مؤكدا أن الاستراتيجية تعد في صدارة أولويات الوزارة بمشاركة القطاع الخاص.

من جانبه، قال جها إن البنك الدولي يدعم للمملكة من خلال تقديم منحة بهدف تحديث قطاع النقل لجعل الأردن محورا إقليميا للتجارة وتجارة العبور من خلال استراتيجية تعتمد شبكة متعددة الوسائط عن طريق البر والبحر والجو.