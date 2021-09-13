مدير مطار معيتيقة يكشف حقيقة حظر تونس دخول الليبيين

وقال الطبيب مساء أمس الأحد في تصريحات صحفية إن ما يتم تداوله عن منع السلطات التونسية دخول المواطنين الليبيين ومنهم حاملو الإقامة التونسية، شائعات مغرضة، بحسب موقع قناة "نسمة".

وقال الطبيب إنه لم يتلق حتى الآن أي إشعار يفيد بحظر السلطات التونسية دخول المواطنين الليبيين.

وكانت صفحة مطار معيتيقة الدولي على موقع "فيسبوك" نشرت تنويها مساء الأحد ينص على أن السلطات التونسية تمنع دخول حاملي جواز السفر الليبي باستثناء من يحملون إقامة سارية المفعول.

وبعد ساعات نشرت الصفحة توضيحا قالت فيه إنها تتواصل يوميا مع عشرات المسافرين، وأفادت مراسلات العديد منهم بأن السلطات التونسية ترفض دخولهم رغم استيفائهم الشروط الصحية.