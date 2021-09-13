الجامعة العربية: إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين

حملت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين 13 سبتمبر/أيلول، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين وما يتعرض له ذويهم وأقاربهم من معاناة وتهديد بالاعتقال والابتزاز والترهيب.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، سعيد أبو علي، قوله: "الأمانة العامة تتابع بقلق بالغ ما تقوم به سلطات الاحتلال من إجراءات عقابية شاملة بعد واقعة هروب 6 أسرى من سجن الجلبوع وإعادة إعتقال 4 منهم، بالإضافة إلى إجلاء عدد من الأسرى وتشتيتهم في مختلف السجون الإسرائيلية في سلسلة من الإجراءات القمعية التي يتعرضون لها وعائلاتهم".

ولفت أبو علي إلى "الدعم المطلق للأمانة العامة للجامعة العربية لنضال الشعب الفلسطيني وأسراه البواسل، لاسيما وأن قضية الأسرى هي قضية حق وحرية وعدالة"، محذرا من "معاقبة الأسرى الفلسطينيين أو المس بهؤلاء المناضلين من أجل الحرية والعدالة الإنسانية أو التنكيل".

وشدد المسؤول على حق الأسرى في ضمان معاملتهم وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية.

وطالب منظمات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بأن تضطلع بدورها في حماية الأسرى الفلسطينيين من خلال الضغط على سلطات الإحتلال للتقيد بالاتفاقيات الدولية خاصة إتفاقيات جنيف الخاصة بحقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

والاثنين الماضي، تمكن 6 أسرى فلسطينيين من الفرار من سجن جلبوع شديد الحراسة شمالي إسرائيل، ومنذ مساء أمس الجمعة، تمكنت قوات الأمن الإسرائيلي من إعادة اعتقال 4 منهم.

وشهدت مدينة الناصرة العربية داخل الخط الأخضر اعتقال الأسيرين محمود العارضة ويعقوب قادري، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح أمس السبت، اعتقال زكريا الزبيدي ومحمد العارضة في أم الغنم (شمال).

وتكثف قوات الأمن الإسرائيلية جهودها لإلقاء القبض على الأسيرين المتبقين مناضل نفيعات وأيهم كمامجي.

وقال القائد العام للشرطة الإسرائيلية يعكوف شفتاي تعليقا على استمرار البحث عن نفيعات وكمامجي: "إنهما في حالة من اليأس وقد يرتكبان عملا متطرفا"، وأوعز بتأمين المستوطنات والبلدات الإسرائيلية الواقعة شمالي البلاد.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك.