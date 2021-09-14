الإمارات تواصل تشغيل محطاتها النووية... المحطة الثانية تدخل الخدمة

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، اليوم الأحد، ربط المحطة النووية الثانية بشبكة الكهرباء الرئيسية في الدولة.

ومحطات براكة الأربع تنتج الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، وقد بدأت المحطة الثانية في العمل في 27 من الشهر الماضي، حسب صحيفة البيان الإماراتية.

وتعتبر محطات براكة الأولى من نوعها التي تدخل حيز العمل في المنطقة العربية.

وخلال ربط المحطة الثانية بالشبكة الرئيسية للكهرباء، تم تقليل الزمن بين التشغيل والربط بنسبة 10 % مقارنة بالمحطة الأولى.

وتضيف المحطة الجديدة حوالي 1400 ميغاواط إلى الشبكة الرئيسية للكهرباء في الإمارات، وهي طاقة صديقة للبيئة.

وتعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على توفير حوالي ربع احتياجات الدولة من الكهرباء من خلال هذه المحطات الأربع.

وتتم الأعمال في مخطات براكة بإشراف من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات.

وتقع محطات براكة في منطقة الظفرة بأبوظبي، وبدأ العمل فيها عام 2012.