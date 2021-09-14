الرئيس الإسرائيلي يتسلم أوراق أول سفير للبحرين بعد اتفاق التطبيع

تسلم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ اليوم الثلاثاء، أوراق سفير البحرين لدى تل أبيب خالد الجلاهمة كأول سفير للبحرين، منذ توقيع اتفاق التطبيع بين البلدين منتصف سبتمبر/ أيلول 2020.

القدس – سبوتنيك. وقال الرئيس الإسرائيلي خلال لقائه بالسفير جلاهمة إن "دول شجاعة تتخذ خطوات جريئة. الشراكة المتنامية بين بلدينا تشكل نموذجا بالنسبة للشرق الأوسط أجمع وآمل أن دولا أخرى في المنطقة تستلهم النموذج البحريني".

ووصل السفير جلاهمة الشهر الماضي، ونشر تغريدة في حينه على حسابه بموقع "تويتر" كتب فيها "يسعدني أن أعلن أنني سأصل إلى مدينة تل أبيب اليوم لبدء مهامي كأول سفير لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل.

ويعد الجلاهمة خامس سفير عربي معتمد لدى تل أبيب بعد مصر والأردن والإمارات والمغرب، وقد مثل البحرين في مهام دبلوماسية عدة منها نائب السفير البحريني لدى واشنطن.

وكانت البحرين قد أعلنت في مارس/آذار الماضي تعيين الجلاهمة، رئيسًا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى إسرائيل.

يذكر أن إسرائيل عينت في مطلع العام الجاري، قائما بأعمال سفارتها في البحرين، التي كانت تعمل هناك، وهو الدبلوماسي إيتاي تاغنر، الذي اجتمع مع مسؤولين بحرينيين، أبرزهم وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الدولية، عبد الله بن أحمد آل خليفة.

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