تسجيل
12:08 GMT15 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    نفط

    نائب عن كتلة "حزب الله": دخول النفط الإيراني إلى لبنان دليل على فشل السياسة الأمريكية

    © REUTERS / Raheb Homavandi
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/02/1049137580_0:0:2803:1577_1200x675_80_0_0_402f32a8835577f5a892af459b5c44d1.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202109151050158067-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-/

    اعتبر النائب في كتلة "حزب الله" البرلمانية، وليد سكرية، أن دخول النفط الإيراني إلى لبنان دليل واضح على فشل السياسة الأمريكية في التعاطي مع الملف اللبناني.

    وقال سكرية في حديث خاص لـ"سبوتنيك" إن "أمريكا دفعت لبنان إلى الانهيار الاقتصادي واستثمرت في هذا الانهيار العقوبات والحصار على قاعدة تحميل المقاومة المسؤولية لتقليب الشعب اللبناني على المقاومة، والرهان الأمريكي كان على الانتخابات النيابية وتحميل المقاومة مسؤولية الفشل الاقتصادي، والانهيار والانقلاب على المقاومة في الانتخابات النيابية تحديداً على حلفاء المقاومة لكي يأتوا بأكثرية نيابية للفريق المعادي، فينتخب بعدها رئيس جمهورية معادي للمقاومة وتشكل حكومة معادية للمقاومة تطلب سلاحها، وإلا تستصدر قرارا من مجلس الأمن وتستقدام قوات دولية لنزع سلاح المقاومة في لبنان، كل هذه السياسة الأمريكية المبنية على الضغط الاقتصادي على المجتمع اللبناني لدفعه وتحميل المقاومة المسؤولية". 

    ولفت إلى أن "حزب الله" أتى بالنفط من إيران لحل مشكلة الشعب اللبناني، الكل يشاهد الطوابير على محطات الوقود والقتال على المحروقات، ثانياً المستشفيات ستتوقف نتيجة فقدان مادة المازوت للكهرباء، ومصانع الأدوية وغيرها، هو أتى بالحل وقال أقدم هبة للشعب اللبناني للمستشفيات الحكومية وكل ما إلى ذلك.

    مضيفاً: "أمام هذا الواقع أمريكا أدركت الخطأ وأتى وفد من لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس إلى لبنان ليطلع على السياسة الأمريكية القديمة ماذا أثمرت ووجدوا أنهم مرتكبين خطأ جسيما وأن المستفيد كان "حزب الله" وإيران، وكلما زاد الضغط الأمريكي والحصار على لبنان كلما استفادت إيران من ذلك ودخلت بقوة أكبر إلى الساحة اللبنانية عبر المحروقات وإنتاج الكهرباء وعبر الكثير من المسائل، لذلك سارعوا فوراً لإيجاد حلول، والأتيان بالغاز من مصر إلى لبنان لتشغيل معامل الكهرباء والأتيان بالكهرباء من الأردن عبر سوريا متجاوزين قانون قيصر وهذه فيها حلحلة للأزمة اللبنانية ومساعدة  للشعب لإخراجه من المعاناة التي يعيشها خاصة أننا على أبواب فصل الشتاء". 

    إلى ذلك أكد سكرية أن هذه الخطوة تعد إنتصاراً لمحور المقاومة وخدمة لإيران ولسوريا، أجبرت أمريكا أن تتجاوز قانون قيصر وتقبل بعبور الغاز والكهرباء للأراضي السورية إلى لبنان وكانت هزيمة للسياسة الأمريكية التي كانت معتمدة في لبنان. 
    وأوضح أن "استقدام النفط الإيراني أدخل الوسط السياسي الداخلي في حالة إرباك تحديداً حلفاء أمريكا والمراهنين على الأخيرة أنها شبكة الخلاص للبنان والشعب الذي يحكم بالنهاية، وهو يدرك الحقائق والوقائع، أنه عندما وقع في هذا المأزق الكبير بناء للسياسة الأمريكية التي أوصلته إلى هذه الحالة أتاه الحل من "حزب الله" وإيران". 

    وفي ملف تشكيل الحكومة الجديدة قال سكرية إن "الأزمات اللبنانية دائماً كانت لا تحل عندما تستعصي إلا عبر تدخل إقليمي ودولي وبين الشرق والغرب لأن لبنان منقسم منذ تكوينه إلى فريق يعتبر نفسه ابن الغرب وابن أوروبا وفريق آخر يعتبر نفسه جزءا من هذا الشرق العربي وأن امتداده سوريا والعراق ومصر والدول العربية ويتطلع دائماً إلى قضايا العالم العربي". لافتاً إلى أن "أمريكا ضغطت من أجل تشكيل الحكومة لأن اتفاقيات استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن لا تتم إلا بحكومة، وإلا إذا لم يكن هناك حكومة لا يصل الغاز المصري إلى لبنان ولا الكهرباء الأردنية إلى لبنان ولا يبقى على الساحة اللبنانية إلا النفط الإيراني، فكان الاتفاق ربما فرنسي سوري إيراني بموافقة أمريكية، فكانت الحكومة".

    انظر أيضا:

    وسط مخاوف من عقوبات أمريكية... هل يحل نفط إيران أزمة لبنان أم يعقدها؟
    لبنان: النفط العراقي لن يصل مباشرة إلى لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المدير العام لشركة آبل تيم كوك يكشف الستار عن أيفون 13 الجديد ونسخ مطورة من أيباد في أبل بارك في كوبيرتينو، كاليفورنيا، 14 سبتمبر 2021
    موسم الخريف والجديد من شركة "أبل"
    بيروقراطية فرط صوتية
    بيروقراطية فرط صوتية
    حكومة لبنان الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي
    حكومة لبنان الجديدة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك