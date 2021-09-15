حميدتي يحذر من هشاشة الأوضاع الأمنية في السودان

قال الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن المشهد السياسي في البلاد يعاني من الانقسامات، محذرا مما وصفه بـ "هشاشة الأوضاع الأمنية في السودان".

ذكرت ذلك صحيفة "السوداني"، اليوم الأربعاء، في خبر حول تصريحات حميدتي ، مشيرة إلى قوله إن هناك تناميр في خطاب الكراهية والقبلية والعنصرية.

ولفت نائب رئيس مجلس السيادة السوداني إلى أن التحديات التي يواجهها السودان تتطلب تكاتف الجهود والعمل معا دون تمييز بين مدنيين وعسكريين.

وتابع: "يجب أن نعمل معا لإنجاز بعملية إصلاح عميقة وشاملة"، مشيرا إلى أن مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تمثل مخرجا يمكن البناء عليه جنبا إلى جنب مع الأفكار والمبادرات الأخرى.

وشدد حميدتي على أهمية تجاوز ما وصفه بـ "الخلافات القبلية والحزبية والجهوية" في السودان، مضيفا: "يجب أن نواجه أخطاءنا بشجاعة من أجل بناء مستقبل أجيالنا القادمة".

وقال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني إنه يجب الانتقال من مرحلة خوف بعضنا من بعض إلى مرحلة الثقة المتبادلة والإيمان بالقيم المشتركة، التي تجمعنا في وطن واحد.

وأضاف: "يجب أن نقدر المؤسسات التي تخدمنا وتحمينا ونثق بها".

يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك