دبلوماسي إيراني: شعبنا يتابع تنفيذ العدالة في قضية اغتيال قاسم سليماني

قال مساعد رئيس مكتب ممثلية إيران لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف، مهدي علي آبادي، إن الشعب الإيراني يتابع تنفيذ العدالة في قضية اغتيال قائد فيلق القدس السابق، الجنرال قاسم سليماني.

© AFP 2021 / David Furst وكالة: طهران تستلم ضحايا صدام حسين في الحرب الإيرانية العراقية ، صباح اليوم الجمعة، أن تصريح مهدي علي آبادي جاء في كلمته، أمس الخميس، خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف، والذي يتعلق بملف "تعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار"، مشددا على أن الشعب الإيراني عازم على تسليم المتهمين في جريمة اغتيال الجنرال قاسم سليماني ورفاقه من قبل الجانب الأمريكي.

وأشار المسؤول الإيراني إلى الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الإيراني في فترة الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، لافتا إلى دعم رعايا وشركات تابعة لبعض الدول الأوروبية وأمريكا في تجهيز جيش الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين بالأسلحة الكيماوية.

وطالب مساعد رئيس مكتب ممثلية إيران لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف، مهدي علي آبادي، هذه الدول بالعمل بحسب تعهداتها الدولية في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتقديم التعويض للضحايا.

يشار إلى أنه في الثالث من شهر يناير/كانون الثاني 2020، قتل الجنرال سليماني برفقة أبو مهدي المهندس، قائد الحشد الشعبي العراقي، في غارة جوية أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي.

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