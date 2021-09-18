الجيش الإسرائيلي يعلق على اعتداء أحد ضباطه بعنف على متظاهر فلسطيني أمام الكاميرات... فيديو

علق الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، على اعتداء أحد ضباطه على متظاهر فلسطيني أمام الكاميرات قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وظهر ضابط إسرائيلي وهو يدفع متظاهر بشكل عنيف ليسقطه على جانبي الطريق، ويواصل الاعتداء على آخرين، في الواقعة التي جرت أمس الجمعة.

وقال الجيش في بيان نقلته قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "حاول المتظاهرون الهجوم جسديا على الجنود".

وأضاف: "مع ذلك فإن تصرف الضابط كما يظهر في مقطع فيديو لا تتوافق مع التوقعات، سيتم التحقيق في الحادث".

העימותים אתמול ביו"ש | בתגובה לתיעוד ממקורות פלסטיניים, שבו נראה קצין צה"ל דוחף מפגין סמוך ליישוב אביגיל במועצה אזורית הר חברון, נמסר מצה"ל: "המפגינים ניסו לתקוף פיזית את החיילים. למרות זאת, התנהלות הקצין כפי שמשתקפת בסרטון אינה תואמת את המצופה - האירוע מתוחקר"@carmeldangor pic.twitter.com/UYe3Vx5EIj — כאן חדשות (@kann_news) September 18, 2021

وأمس الجمعة، شهدت عدة مناطق بالضفة مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

وينظم الفلسطينيون احتجاجات منددة بالاستيطان الإسرائيلي، وداعمة للأسرى في السجون الإسرائيلية.

ويقول الفلسطينيون إن الأسرى يتعرضون لحملة تنكيل واسعة، بعدما تمكن 6 منهم من الفرار في السادس من الشهر الجاري من سجن جلبوع شديد الحراسة شمال إسرائيل.

وتمكنت أجهزة الأمن الإسرائيلية من إعادة اعتقال 4 منهم، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن إثنين آخرين.

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