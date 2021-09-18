الصحة السعودية تطلق حملة توعوية جديدة بشأن كورونا.. "كملها ولا تعيش بالنص"

أطلقت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، حملة توعوية جديدة بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تحت شعار “كَمِّلها ولا تعيش بالنص".

ونشرت الوزارة تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم السبت، بهدف التشديد على أهمية تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا، واستكمال التحصين للوصول للمناعة المجتمعية الكاملة.

أنصاف الأشياء .. قصص غير مكتملة

أنصاف الحلول .. لاتحل المشكلة

نصف المناعة .. مواجهة غير متكافئة.



لا تعيش بالنص وخذ الجرعة الثانية.#كملها pic.twitter.com/LlwLjusjvi — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) September 18, 2021

وذكرت الوزارة على صفحتها الرسمية تضمين حملة توعوية على منصة "عش بصحة"، ترمي إلى حث أفراد المجتمع السعودي على أخذ جميع الجرعات المطلوبة لمقاومة متحورات فيروس كورونا، بالإضافة إلى توضيح مخاطر الامتناع أو التأخر عن تلقي الجرعة الثانية.

إلى كل من #كملها وأخذ الجرعة الثانية؛ استخدم العدسة وشاركهم. — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) September 18, 2021

وكان وكيل وزارة الصحة السعودية، عبد الله بن مفرح عسيري، قد حسم، أمس الجمعة، حقيقة تلقي المواطنين جرعة ثالثة من لقاح كورونا.

ونشر وكيل وزارة الصحة السعودية عبد الله بن مفرح عسيري، تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي عبر موقع "تويتر"، أكد من خلالها أنه ليس من المنطقي حصول عموم المجتمع على جرعة ثالثة.

إذا كانت جرعتي اللقاح تمنع المرض الشديد/التنويم/الوفيات فليس من المنطقي حصول عموم المجتمع على جرعة ثالثة — عبدالله بن مفرح عسيري (@assiriama) September 17, 2021

وذكر عسيري أن جرعتين من لقاح مضاد لفيروس كورونا تمنع المرض الشديد والتنويم، وكذلك تمنع الوفاة، وأنه ليس من المنطقي حصول عموم المجتمع السعودي على جرعة ثالثة من اللقاح.

فيديو | متحدث #الصحة: إضافة إعطاء الجرعة الثالثة للفئات الأشد حاجة صحياً في المملكة التي لديها اضطرابات في المناعة أو خضعوا لعمليات زراعة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/mwGVaRClfL — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 5, 2021

وأوضح المسؤول السعودي أنه في هذه المرحلة من التغطية الممتازة باللقاحات في المملكة، فإن بلاده بحاجة إلى إعادة النظر في دواعي وأسلوب الفحص المخبري لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والحكم على جائحة كورونا فحسب من منظور عبء المرض على المجتمع.

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