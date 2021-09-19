مصر لإسرائيل: هناك ضرورة لإحياء المسار التفاوضي مع فلسطين

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأحد 19 سبتمبر/أيلول، أن هناك ضرورة لإحياء المسار التفاوضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

القاهرة - سبوتنيك. وأكد شكري خلال اتصال هاتفي بنظيره الإسرائيلي يائير لابيد ضرورة إحياء المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بحسب بيان للخارجية المصرية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في البيان: "أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية إسرائيل يائير لابيد"، مضيفة أن "الوزير شكري تطرق، خلال الاتصال، إلى الموقف المصري مؤكداً على ضرورة إحياء مسار تفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وتابع البيان أن شكري أكد أيضا "ضرورة خلق أُفق سياسي بالتوازي مع مناخ مستقر يضمن ذلك، وعلى نحو يُرسخ ركائز الاستقرار في المنطقة ويُجنبها موجات التصعيد والتوتر"، مشددا "أن مصر مُستمرة في جهودها الحثيثة في هذا الشأن".

وأشار البيان إلى تطرق الاتصال الهاتفي إلى الجهود المبذولة في إطار إعادة الإعمار وتقديم المُساعدات والدعم التنموي لسائر الأراضي الفلسطينية المُحتلة بالتنسيق مع السُلطة الوطنية الفلسطينية، وما يتطلبه ذلك من تنسيق الجهود تخفيفًا عن كاهل الشعب الفلسطيني الشقيق.