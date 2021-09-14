تسجيل
19:46 GMT14 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في شرم الشيخ

    خبير: مصر تضغط سياسيا ومعنويا على إسرائيل للتفاوض مع فلسطين

    © AFP 2021
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1050137160_0:0:1200:676_1200x675_80_0_0_ffad73371063ab4195bf23946c1c7a8a.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202109141050151673-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-/

    مثلت زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إلى مدينة شرم الشيخ المصرية أمس ولقائه بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خطوة قد تكون فارقة في العلاقات بين البلدين من جانب، ومن جانب آخر في عودة مسار المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لإيجاد حل سلمي للنزاع التاريخي بينهما.

    القاهرة - سبوتنيك. وتأتي زيارة بينيت عقب نحو أسبوعين من قمة ثلاثية عقدت في القاهرة بين السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس وملك الأردن عبد الله الثاني، لبحث وتنسيق المواقف العربية بشأن القضية الفلسطينية، كما تعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى مصر هي الأولى لرئيس وزراء منذ عشرة سنوات، ما يشير إلى تنامي الدور المصري في جهود استئناف المفاوضات.

    وفي حديث مع وكالة سبوتنيك، يشرح الباحث السياسي والخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، حسن أبو طالب، أبعاد هذه الزيارة واحتمالاتها، حيث يقول، إن "هذه الزيارة تحدث في بيئة معقدة ومفتوحة على احتمالات كثيرة جداً، ومصر الآن كدولة تستطيع أن تتحرك في أكثر من اتجاه، وجزء من هذه الاتجاهات هو تحريك القضية الفلسطينية".

    وزير الدفاع الإسرائيلي ليبرمان
    © East News / AP/FOTOLINK
    ليبرمان: مواقف محمود عباس "المتطرفة" تجعل من "المستحيل" التوصل إلى سلام

    ويضيف أبو طالب "هناك جمود استمر لفترة طويلة، ومصر مهتمة بشكل أو بآخر بفكرة إحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية".

    ويلفت أبو طالب إلى أن هذا الجمود يزداد تعقيداً مع تأزم الأوضاع في الداخل الفلسطيني، حيث يقول "نحن نرى أن الفلسطينيين وصلوا لمرحلة صعبة جداً اقتصادياً وأمنياً، وهناك حالة من انسداد الأفق واليأس لقطاع كبير جداً من الشباب الفلسطيني، وبديل اليأس هو تفجير الأوضاع".

    وحول الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر لدفع إسرائيل إلى طريق المفاوضات، يري أبو طالب أن "مصر كانت تنصح الجانب الإسرائيلي ليتجاوب، وتؤكد له أنها على استعداد لبذل كل الجهود الممكنة لمساعدة الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، أن يقدموا جديداً ويكونوا ملتزمين بخطة تفاوضية في مدى زمني معقول يتم على أساسها التباحث والتسوية. بدون ذلك ستتفجر الأوضاع".

    وأضاف الخبير السياسي المصري: "نحن نعلم أن هذه الحكومة الإسرائيلية هي حكومة يمينية صرف ومتشددة ولا تريد إطلاقاً أي نوع من أنواع العلاقة مع الجانب الفلسطيني إلا من زاوية قيام السلطة الفلسطينية بأعبائها التي تصب في أمن إسرائيل دون أن تقدم أي نوع من أنواع الوعود المتعلقة بعملية السلام أو المفاوضات أو حتى تحسين الأوضاع الفلسطينية من الناحية الإنسانية أو الناحية الاقتصادية".

    ويتابع "نرى أيضاً الجانب الإسرائيلي منذ ما يقرب من عقد كامل وهو لا يهتم بعملية المفاوضات، بل يهتم بنشر المستوطنات في الضفة الغربية وحصار غزة، والمفاوضات بالنسبة له معاكسة لأهدافه الأساسية".

    ويؤكد أبو طالب أن هذه الرؤية الإسرائيلية باتت "معروفة ومتحكمة"، وأن ما تفعله مصر هو "محاولة هز هذه القناعة الإسرائيلية، باعتبار أن هذا الأمر فيه خطر على إسرائيل وعلى المنطقة، فإذا استمر هذا الجمود فالجميع سوف يدفع الثمن".

    ويوضح الخبير المصري: "مقابل هذا الجمود هو حالة من حالات اليأس والتمرد في الداخل الفلسطيني، والداخل الفلسطيني إذا تمرد ويأس ستكون هناك تفجيرات في كل المواقع، وبالتالي فإن مصر تنصح الإسرائيليين أن يتجاوبوا وأن يلتزموا بالمفاوضات وأن يلتزموا بحل الدولتين"، مؤكداً "هذا جزء من الضغط المعنوي والسياسي الذي تمارسه مصر".

    المصالحة الفلسطينية تمهيد

    على جانب آخر، يرى أبو طالب أن جهود مصر في تحقيق المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، تعد بمثابة تمهيد لإحياء مفاوضات السلام مع إسرائيل، ويقول إن "المصالحة الفلسطينية الفلسطينية نوع من أنواع التمهيد لكي يكون هناك مفاوض فلسطيني مدعوم بكل القوى الفلسطينية، ومرتبط أيضاً برؤية فلسطينية تتعلق بفكرة فصل الدولتين وتنظيم العلاقات فيما بينهما مستقبلياً، وأيضاً حل موضوع القدس واللاجئين".

    وأكد أن مبادئ الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية "لم تتغير"، ويقول "مصر مثلها مثل الكثير من الدول العربية في مقدمتها الأردن، تتحدث عن أن الحل التاريخي يكمن في حل الدولتين، ومفاوضات ينتج عنها حل الدولتين وفقاً للقرارات الدولية، لكن السؤال هنا عن الوسيلة التي نفعل بها ذلك".

    الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماع حول اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، رام الله، الضفة الغربية، فلسطين 8 سبتمبر 2020
    © REUTERS / POOL
    محمود عباس مهنئا بايدن: نتطلع للعمل معا من أجل السلام والاستقرار بالمنطقة

    في السياق ذاته، يلفت أبو طالب إلى تغيرات إقليمية من بينها، تغير في الموقف الأمريكي في ظل إدارة بايدن، حيث يؤكد أن "إدارة بايدن تحاول تحسين العلاقات مع الفلسطينيين، بما في ذلك محاولتها افتتاح قنصلية في القدس ما يعني أنها تعترف أن للفلسطينيين حق في القدس، على الأقل القدس الشرقية، وهذا مؤشر جيد من الولايات المتحدة أن لديها الرغبة بأن تمارس نوعا من الحيادية تعترف من خلاله بحق الفلسطينيين في أن يكون لهم كينونتهم من خلال المفاوضات".

    لكنه مع ذلك يرى أن الجانب الأمريكي "لا يضغط كثيراً على الإسرائيليين" ومع ذلك يعطي "بعض اللمحات التي تشير إلى أنه يريد مساعدة الفلسطينيين على حل أزمتهم"، مشدداً "هذا متغير إيجابي لابد أن نستخدمه ونوظفه لصالحنا".

    ويختتم أبو طالب حديثه قائلا "مصر تقدم رؤية للجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني في نفس الوقت، ونحن جزء من محاولة عربية إقليمية لإقناع الطرف الإسرائيلي بالمفاوضات مع الفلسطينيين، في ظل موقف أميركي جديد يميل إلى هذا الموضوع لكنه لا يبذل جهداً إيجابيا في هذا الأمر".

    يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي زار مصر بالأمس وصف لقائه مع الرئيس السيسي، الذي استمر لنحو 3 ساعات بــ "الجيد والمهم جداً"، كما أكد على "دور مصر الملموس" في الحفاظ على الاستقرار الأمني بقطاع غزة وحل قضية الأسرى والمفقودين".

    من جانبها قالت الرئاسة المصرية في بيان إنه تم التأكيد على دعم مصر لكافة جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط، استناداً إلى حل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة"، كما أشار بيان الرئاسة إلى "ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

    وحضر اللقاءات من الجانب المصري كل من سامح شكري وزير الخارجية وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، ومن الجانب الإسرائيلي آيال هولاتا رئيس مجاس الأمن القومي والفريق أول آلي جيل السكرتير العسكري لرئيس الوزراء وشيمريت مائير كبيرة المستشارين والسفيرة إسرائيلية بالقاهرة.

    انظر أيضا:

    علم فلسطين يرفرف عاليا على قمة جبل ارتفاعه أكثر من 5000 مترا
    رمطان لعمامرة يكشف موقف الجزائر من التطورات في ليبيا وتونس وفلسطين
    قصف غزة ومداهمات الضفة... إلى أين سيصل الصدام بين إسرائيل وفلسطين؟
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عارضة الأزياء كيندال جينر خلال حفل ممتحف متروبوليتان للفن في تصميم الأزياء، خلال مراسم احتفالية بافتتاح معرض في أمريكا: معجم الموضة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 13 سبتمبر 2021
    أكثر الأزياء إثارة وغرابة من حفل "ميت غالا 2021"
    اكتمال بناء خط أنابيب الغاز التيار الشمالي 2
    اكتمال بناء "التيار الشمالي 2"
    حكومة لبنان الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي
    حكومة لبنان الجديدة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك