نائب لبناني يعلق على انقطاع الكهرباء: لسنا في جزيرة مفصولة عن لبنان

علق النائب في البرلمان اللبناني محمد خواجة على انقطاع التيار الكهرباء في قصر الأونيسكو مكان انعقاد جلسات مجلس النواب لنيل الحكومة الجديدة الثقة، قائلا: "نحن لسنا في جزيرة مفصولة عن لبنان، وضعنا مثل وضع كل اللبنانيين".

وأشار في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن انقطاع التيار الكهربائي مرده إلى عطل في مؤسسة كهرباء لبنان وتم اللجوء إلى خيار بديل.

وشدد خواجة على أن "الحكومة ستنال الثقة وسنكون إلى جانبها لأن نجاحها نجاح بلد وفشلها فشل بلد وهذا أمر خطير".

وكانت جلسات مناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ستنطلق برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر اليوم، في قصر الأونيسكو، إلا أن انقطاع الكهرباء بسبب عطل تقني في مؤسسة كهرباء لبنان أخر الجلسة مدة ساعة.

وبحسب مواقف الكتل البرلمانية ستنال الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي الثقة بحدود 100 صوت، فيما سيحجب الثقة عن الحكومة تكتل "الجمهورية القوية" وعدد من النواب المستقلين.