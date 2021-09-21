المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تفتتح شركة للخدمات النفطية في لندن

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إن "مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة افتتح رسميا وحدة مرزق للخدمات النفطية المحدودة في لندن يوم الاثنين".

وقالت المؤسسة في بيان إن شركة مرزق، وهي شركة خدمات تجارية تأسست في المملكة المتحدة، ستساعد المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا "من خلال التعاون مع الشركات البريطانية الكبرى، بما في ذلك مقاولو الهندسة والمشتريات والبناء الدوليون الرائدون بطريقة تسليم المفتاح للمشاريع".

وتهدف المؤسسة الوطنية للنفط إلى توسيع طاقتها الإنتاجية للنفط بما يتجاوز 2 مليون برميل في اليوم، وستساعدها شركة مرزق في تحقيق هذا الهدف.

وقال صنع الله، "نحن فخورون جدا بإطلاق شركة مرزق لمساعدة المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لنا في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية. نحن نرى أن افتتاح انطلاق أعمال شركة مرزق على أنها فرصة ممتازة للتعاون مع الشركات البريطانية في تزويدنا بحلول قوية لإثبات أعمالنا في المستقبل، كما أننا ممتنون لمجلس الأعمال البريطاني الليبي (LBBC) لدعمه المستمر في دفع أعمالنا إلى الأمام".

وهددت قضايا أمنية في ليبيا مرارا وتكرارا بتقويض إنتاج النفط الذي تجاوز 1.3 مليون برميل يوميا هذا العام، وفقا لرويترز.

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