مجلس النواب الليبي يعلن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية

أعلن مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، في بيان له، إنه "تم سحب الثقة من حكومة الوحدة بأغلبية 89 نائباً من أصل 113 نائب حاضرين لجلسة اليوم".

وكان بليحيق قال أمس الاثنين، إن المجلس ناقش الطلب المقدم من 45 نائبا بسحب الثقة من الحكومة، وبعد مناقشات ومداولات حول أداء الحكومة، قرر المجلس تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع الحكومة، في الاتفاقيات والتكليفات والقرارات، التي اتخذتها الحكومة في عدد من الملفات، على أن تُنجز أعمالها في غضون أسبوعين من تاريخه .

وأكد أن المجلس قرر كذلك تشكيل لجنة لدراسة القانون رقم 10 لسنة 2014.م بشأن انتخاب مجلس النواب، وتقديم مقترح بالتعديلات اللأزمة له لعرضها على مجلس النواب، موضحا أن اللجنة لها الحق في الاستعانة باللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس على أن تقدم مقترحها خلال جلسة الأسبوع المقبل.

ومنذ مارس/ آذار الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

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