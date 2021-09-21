بيان: الجيش السوداني يواصل البحث للقبض على بقية المتورطين في محاولة الانقلاب

ألقى الجيش السوداني القبض على 21 ضابطا وعدد من الصف والجنود في الساعات الأولى من صباح اليوم، لارتباطهم بمحاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد.

الخرطوم - سبوتنيك. وأوضح بيان للقوات المسلحة السودانية: "حاول بعض الضباط والرتب الأخرى في الساعات الأولى من صباح اليوم القيام بمحاولة للاستيلاء على السلطة في البلاد. تمت السيطرة والقبض على معظم المشاركين في المحاولة الفاشلة".

وكشف البيان أنه القبض تم على "21 ضابطا وعدد من الصف والجنود، وتمت استعادة كل المواقع التي سيطر عليها الانقلابيون، وما زال البحث والتحري جاري للقبض على بقية المتورطين".

وكان الجيش قد ذكر في بيان مقتضب نقله التلفزيون الرسمي أن الأمور باتت تحت السيطرة.

وقال العميد الطاهر أبو هاجه المستشار الإعلامي للقائد العام للجيش: "القوات المسلحة أحبطت المحاولة الانقلابية والأوضاع تحت السيطرة تماما".

وذكر شاهد أن الهدوء ساد شوارع العاصمة الخرطوم، حيث كان الناس يتنقلون كالمعتاد ولم تشهد انتشارا غير عادي لقوات الأمن.

في غضون ذلك، أفاد حمزة بلول المتحدث باسم الحكومة السودانية بأن "فلول" حكومة البشير شاركت في محاولة الانقلاب.

وقال في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي: "تمت السيطرة فجر اليوم الثلاثاء على محاولة انقلابية فاشلة قام بها مجموعة من ضباط القوات المسلحة من فلول النظام البائد".