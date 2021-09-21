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    الجيش السوداني

    هل كانت هناك محاولة انقلاب حقيقية في السودان؟... سياسيون يعلقون

    © AFP 2021 / ASHRAF SHAZLY
    العالم العربي
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    طرح إعلان السلطات السودانية إحباط محاولة انقلاب عسكري الكثير من التساؤلات، حول الجهات التي حاولت ذلك، وعلاقة تحرك اليوم بنفي السلطات الأسبوع الماضي وجود أي تحركات عسكرية مضادة.

    يرى مراقبون وسياسيون أن هناك شكوكا في حدوث تلك العملية بهذه الصورة، في حين يشير البعض إلى أن هذا الأمر تكرر كثيرا في عهد النظام السابق، وكان يهدف إلى إشغال الرأي العام عن قضاياه الرئيسية، لكن التحركات الحقيقية الشعبية لم تأت بعد، خصوصا أن أحداث شرق السودان تعد رسالة تحذير هامة جدا.

    الجيش السوداني
    © AFP 2021 / ASHRAF SHAZLY
    خبراء: محاولة الانقلاب في السودان تشير لاضطرابات خلال المرحلة الانتقالية
    بداية يقول المدير الإعلامي الأسبق للرئاسة السودانية، أبي عز الدين، تكررت حالات الإعلان عن انقلابات، ولا يوجد جديد في ذلك، ومع توقيت كل محاولة انقلابية، تشكك الناس في نوايا الإفصاح عنها، حيث إنها دائما تصادف زيادة الضغوط المعيشية لعموم المواطنين، وتصادف أن أحزاب قوى الحرية والتغيير تعاني من ضغوط سياسية وضغط الرأي العام.

    توترات الشرق

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، تأتي المحاولة المزعومة هذه المرة، في ظل نفس الظروف المعيشية المتدهورة، ولكن الجديد هو وجود ثورة شعبية في شرق البلاد انضمت إليها شرائح واسعة من المواطنين في شمال البلاد، بصورة تهدد كراسي الحكم.

    تصريحات متناقضة

    وتابع المدير الإعلامي، من الملفت أنه في الوقت الذي يصرح فيه رئيس البلاد بأنه لم يتم الربط بين الضباط المتذمرين من أوضاع البلاد، وما بين أي جهة سياسية، يأتي رئيس الحكومة عبد الله حمدوك بتصريح مناقض في محاولة منه لاستدرار عطف ما تبقى من مناصريه، وتخويفهم من أنصار "حزب المؤتمر الوطني" الحاكم قبل توليه للمنصب، وهو ما جعل المواطنين يتذكرون السؤال عن نتيجة التحقيق في محاولة اغتيال حمدوك المزعومة قبل سنتين، والتي تعاون فيها مع الـ FBI.

    الهاجس الأكبر

    الجيش السوداني
    © AFP 2021 / ASHRAF SHAZLY
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    وقال عز الدين، أعتقد أنه يمكن إغلاق باب التوترات السياسية والأمنية في طول البلاد وعرضها، بالتزام الحكومة الانتقالية بموعد الانتخابات في 2022 كي يختار كل الشعب من يريدون تفويضهم للحكم، من أجل إنهاء حالة اللامبالاة من المواطنين حيال استعطاف بعض أعضاء الحكومة للمواطنين للخروج للشارع لنصرتها، وحتى نصل إلى الانتخابات، سيبقى تحدي الضائقة المعيشية هو الهاجس الأكبر الذي يمكن أن يحرك المدنيين والعسكريين لتغيير الأوضاع، خصوصا أن الحكومة الانتقالية الحالية لم تأت عبر الباب الديمقراطي المعروف لاستلام كراسي السلطة.

    مسرحية مكشوفة

    من جانبه قال الفريق، منصور أرباب، رئيس حركة "العدل والمساواة" الجديدة، حتى هذه اللحظة لم أجد ما يقنعني بأن الذي سمي بمحاولة انقلابية، هو حقيقية.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، لا يوجد حتى الآن ما يؤكد أن محاولة انقلابية حدثت، ففي تقديري أن ما تم الإعلان عنه هو مسرحية مكشوفة ولا يوجد انقلاب على الاطلاق.

    وأكد رئيس حركة العدل والمساواة الجديدة، أن هناك عشرات الآلاف من الأسباب تستدعي الانقلاب على حكومة الأمر الواقع الفاشلة، بكل ما تحمله الكلمة من معاني.

    أفراد من الجيش السوداني يجلسون على حاملة جنود مدرعة بالقرب من وزارة الدفاع في الخرطوم
    © REUTERS / STRINGER
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    وأشار أرباب إلى أنه، لا يوجد ما يبرر بقاء هذه الحكومة الفاشلة على الإطلاق، وستذهب عاجلا أم آجلا، بانقلاب أو بغيره رغم أنني ضد أي انقلاب عسكري في السودان وفي أي مكان في العالم، ولكن تصرفات وفشل حكومة الصدفة وسلوكها هي من تبرر أسباب ذهابها.

    تعقيدات حقيقية

    بدوره يرى رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، الدكتور محمد مصطفى، أن هناك تعقيدات حقيقية في حكومة الفترة الانتقالية، حيث أن الحرية والتغيير التي تمثل الحاضنة السياسية للجانب المدني لحكومة الثورة، لم تخطط للثورة فالخطة التنفيذية كانت من جهات معلومة ونشرت في كل الوسائط بتأريخ 7/5/2018 بعنوان في الطريق إلى إنتفاضة شعبية ناجحة بنسبة 100%، دعونا ننبذ العصبية الحزبية وننفذ الفكرة الإستراتيجية.

    نقطة ضعف

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، تبع الدعوات السابقة تسجيلات صوتية لتهيئة الأجواء إلى أن تفجرت الثورة، ليأتي تحالف الحرية والتغيير بعد نجاح الثورة ويضع عربته أمام قاطرة الثورة، وبعد سقوط رأس النظام كان هم تحالف الحرية والتغيير الذي يشمل أحزاب منها كانت بعيدة من الثورة، لدرجة أن بعض زعمائها كان يستخف بالمظاهرات في بداياتها وبعضهم كان ينادي بالمشاركة في إنتخابات 2020م كان الهم الشاغل لهؤلاء انتزاع الإعتراف من المجلس العسكري على أنهم ممثلي الثوار، لذلك ومنذ البداية كان هنالك نقطة ضعف في قوى الحرية والتغيير مما أثر في قدرتها على التفاوض وقدرتها على قيادة الحكومة المدنية بالقوة والحنكة المطلوبة لتفكيك قبضة عناصر النظام المباد من مفاصل الدولة.

    الوثيقة الدستورية

    نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021
    © Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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    وأشار مصطفى إلى أن، الحرية والتغيير ارتكبت في ذات الوقت خطأ أكبر، فخلال مفاوضاتها مع المجلس العسكري قد اتفقت على أن تكون الحكومة المدنية حكومة تكنوقراط، وسرعان ما خرقت وثيقتها وابعدت التكنوقراط وحولت الحكومة إلى حكومة محاصصات حزبية تمهيدا للسيطرة على العملية الانتخابية ومواصلة السيطرة على السلطة، رغم رفض الثوار لها، وهنا قد وجد المكون العسكري فرصة ثمينة، لأنه أصبح شريكا لمكون لا يحترم حتى وثيقته الدستورية وأصبح بعيدا عن القاعدة الثورية، ومع قرب انتهاء رئاسة البرهان في ظل وجود تجارب انقلابية على أرض الواقع في كل من، مالي وغينيا كوناكري اللتين لم تجدا الرفض الحاسم من قبل الاتحاد الأفريقي.

    جس نبض

    ولفت رئيس الحركة الشعبية إلى أن ما حدث اليوم من محاولة انقلاب كان متوقعا، خاصة بعد ما حدث في شرق السودان وشماله ووسطه كلها كانت داعمة لأي خطوة شبيهة بالتي تجري الآن، وفي الحقيقة لابد أن نعرف جميعا باستحالة نجاح أي انقلاب بدون تنسيق مع الدعم السريع، لأن الانقلابات تبدأ بمجموعة صغيرة وتتسع بالتأييد من كل الوحدات بعد إعلانها، لذلك ما حدث اليوم يعد جس نبض للشارع الثوري وإشارات لجهات خارجية، لكن نتوقع حدوثه واقعا إذا لم يتحرك الثوار بالسرعة المطلوبة.

    أعلنت القوات المسلحة السودانية صباح اليوم الثلاثاء، أنها أحبطت محاولة للانقلاب العسكري، حيث حاولت مجموعة من العسكريين السيطرة على منشآت إعلامية وإذاعة بيان للانقلاب العسكري، لكن تم إيقافهم، مؤكدة أن الأوضاع حاليا تحت السيطرة.

    يشار إلى أنه منذ عام 2019 يحكم السودان مجلس انتقالي، مكون من عناصر مدنية وعسكرية، وتم تشكيله بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم السودان لنحو ثلاثة عقود.

    وحظيت السلطات الانتقالية في السودان بدعم عالمي واسع، حيث تم رفع اسم السودان من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب، ولاقت السلطات الجديدة دعما كبير دوليا وإقليميا.

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