الصحة المصرية: حسم تطعيم الأطفال بلقاح كورونا منتصف أكتوبر

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة المصرية تدرس إمكانية حصول الأطفال من سن 12- 16 عاما على لقاح كورونا.

ونقلت صحيفة الوطن، مساء اليوم الأربعاء، عن مصدر بوزارة الصحة والسكان المصرية أن الدراسات ما زالت جارية بشأن إمكانية حصول الأطفال المصريين من 12- 16 عاما على لقاح كورونا، واللجنة العلمية المحلية لمكافحة كورونا تعمل على ذلك.

وأوضح المصدر المصري المسؤول أن بلاده تحاول التأكد من الأمان والفاعلية قبل إقرار الموافقة على تلقيح الأطفال، متوقعا ظهور نتائج الدراسات العلمية الخاصة، في النصف الثاني من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مرجحا أن يكون التطعيم بأحد اللقاحات الثلاثة، اللقاح المصري الصيني المعروف بـ"سينو فاك" أو فايزر أو اللقاح الصيني "سينو فارم"، وذلك بحسب الدراسات المصرية الأخيرة.

ولفتت الصحيفة إلى أن محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، قد أكد أن مسألة تطعيم الأطفال تحت سن 18 عاما، قيد الدراسة في بلاده.

وقال تاج الدين خلال مداخلة له مساء اليوم الأربعاء، على قناة "دي إم سي" إن مصر تشهد حاليا الموجة الرابعة من الإصابة بفيروس كورونا.

ولفت إلى أن البيانات اليومية التي تنشرها وزارة الصحة والسكان تشهد تزايدا في أعداد الإصابات، داعيا إلى الاستمرار في اتباع أساليب الوقاية من الوباء والاستجابة لحملات التطعيم، معربا عن أمله في احتواء الموجة الحالية.

وذكر تاج الدين أن هناك أماكن جديدة مخصصة للعزل الصحي للحالات المتوسطة والشديدة لم تفتح بعد، استعدادا لاحتمالية زيادة أعداد المصابين، متوقعا دخول مصر في ذرورة المرحلة الرابعة خلال 10- 14 يوما، لتشهد البلاد بعدها انخفاضا في عدد الإصابات.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 688 حالة إيجابية جديدة بـ فيروس كورونا و24 حالة وفاة.

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