أمير قطر يبعث برسالة إلى العاهل السعودي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

بعث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، برقية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للسعودية.

وتحتفل السعودية، بحلول الذكرى التاريخية لليوم الوطني الـ91، لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود، ويقام اليوم الوطني السعودي هذا العام، تحت شعار "هي لنا دار"، حيث يأتي الشعار تأكيدًا على وحدة الصف واللحمة الوطنية، والترابط الاجتماعي وتجديد الولاء والوفاء لولاة أمر المملكة.

وشارك أمير منطقة مكة السعودية، الأمير خالد الفيصل، في احتفالات اليوم الوطني. ونشر الحساب الرسمي لإمارة مكة تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مع مقطع فيديو يوثق مشاركة الأمير خالد الفيصل في الاحتفال، في رقصة العرضة السعودية.

وظهر الأمير خالد الفيصل في الفيديو وهو يشارك بالرقص على نشيد جماعي "تحت بيرق سيدي.. سمعا وطاعة"، وذلك ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ91 للمملكة، وهو اليوم المقرر الاحتفال به، اليوم الخميس.

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