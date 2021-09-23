وزيرا خارجية السعودية وإيطاليا يجريان مباحثات ثنائية في نيويورك

أجرى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مباحثات ثنائية مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الجانبين بحثا تعزيز العلاقات الثنائية بينهما وأهم القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الاجتماع استعراض ما قامت به السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين، العام الماضي، التي انتقلت رئاستها إلى إيطاليا هذا العام.

#نيويورك | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يلتقي معالي وزير خارجية الجمهورية الإيطالية لويجي دي مايو، على هامش أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة#UNGA pic.twitter.com/mCmXetsyVX — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) September 23, 2021

ويشهد مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية اجتماعات الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انطلقت في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ويشارك قادة نحو 110 دول في اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع تستمر حتى 27 من الشهر الجاري لبحث أهم الأزمات الدولية والتحديات وكيفية التصدي لها.

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