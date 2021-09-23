وزير الخارجية الأمريكي يتحدث عن دور أكبر للأمم المتحدة لدعم السلام

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن منظمة الأمم المتحدة يجب أن يكون لها دور أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية ودعم السلام في العالم، عن طريق تمكين مجلس الأمن من التعامل مع كل الأزمات العالمية.

وأوضح بلينكن، على "تويتر"، اليوم الخميس، أنه "أجرى اجتماعا، الخميس، مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن"، مشيرا إلى أن حديثه خلال الاجتماع تركز على أهمية اتخاذ خطوات بناءة لإقرار السلام في العالم.

In yesterday’s meeting with the UN Security Council’s P5 members, I emphasized the importance of constructive action. We must realize the Security Council’s potential to address the full range of international crises and strengthen the @UN as a global platform for peace. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 23, 2021

وتابع: "يجب أن نمكّن مجلس الأمن الدولي من امتلاك القدرة على التعامل مع جميع الأزمات العالمية وأن نعمل على تقوية الأمم المتحدة، التي تمثل منصة عالمية للسلام".

جاءت كلمات وزير الخارجية الأمريكي خلال أسبوع الاجتماعات رفيعة المستوى في الأمم المتحدة، الذي ينتهي في الـ 27 من سبتمبر/ أيلول الجاري.

وانطلقت الدورة الـ 76 للأمم المتحدة في 14 سبتمبر الجاري، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

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