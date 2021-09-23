وزير الخارجية العراقي لنظيره السوري: بغداد مستمرة بالعمل لإعادة دمشق إلى الجامعة العربية

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، لنظيره السوري فيصل المقداد، خلال لقائهما في نيويورك، على هامش اجتماعات الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بغداد مستمرة بالعمل من أجل إعادة دمشق إلى مقعدها في الجامعة العربية .

بغداد – سبوتنيك. وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، اليوم، أن "وزير الخارجية فؤاد حسين التقى، يوم أمس الأربعاء الموافق 22 سبتمبر/ أيلول 2021، وزير الخارجية السوري السيد فيصل المقداد، على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك"، لافتا إلى أنه "جرى في اللقاء بحث العلاقات الثنائـية، وفتح آفاق جديدة للعمل المُشترك، إضافةً إلى استعراض مجمل التطوُرات التي تشهدها المنطقة العربية والإقليمية والدولية".

وبيّن وزير الخارجية العراقي، وفقا للبيان، أن "استقرار سوريا يهم العراق، وأن الوضع الأمني غير المستقر وتواجد إرهابيي "داعش" (المحظور في روسيا) وغيرها من المنظمات الإرهابية في سوريا هو تهديد، أيضا، لاستقرار وأمن العراق"، وأكد أن "العراق يستمر في جهُوده لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية".

من جانبه أكد وزير الخارجية السوري "حرصه على تفعيل العلاقات الثنائـيَّة في المجالات كافة، وتكثيف الحوارات السياسية بين البلدين"، موضحاً أن "الانتصارات التي تحققت على الإرهاب في سوريا، والعراق هي انتصارات مشترَكة".

وأكد أن "العراق اليوم فرض نفسه في قضايا المنطقة، وعلينا الاستمرار بالعمل معا؛ لحفظ الأمن، والاستقرار، ومواجَهة التحديات التي تواجه المنطقة"، مشِيدا بـ"الجهود الكبيرة التي بذلها العراق، ووزارة الخارجية العراقـية في الفترة الماضية تجاه سوريا، والقضايا العربية والإقليمية والدولية".

وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، قد دعا في الـ10 أبريل/ نسيان الماضي، خلال مؤتمر صحفي جمعه بالأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في العاصمة بغداد، إلى إيجاد "آليات حوار بين الدول المؤثرة في الوضع السوري، لتحقيق الاستقرار فيها".