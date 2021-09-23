إعلام: الرئيس التونسي يعلن تشكيلة الحكومة غدا برئاسة توفيق شرف الدين

ونقل موقع "الشروق" التونسي عن مصادر له، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، سيعلن غدا عن تشكيلة الحكومة برئاسة الفريق توفيق شرف الدين، كرئيس للحكومة.

وأضافت المصادر أن ذلك يأتي ضمن خطاب رسمي يعود فيه على الأمر الرئاسي الصادر أمس الأربعاء، الذي سينهي الإجراءات الاستثنائية، التي بدأت منذ 25 يوليو/تموز الماضي.

وأوضحت المصادر أن أغلب الوزراء سيتم تغييريهم، فيما قد يعتمد التنظيم الجديد للحكومة على طريقة الأقطاب، مثل القطب الاقتصادي والمالي، ويقوده وزير سابق للمالية وقت أزمة الحكم في تونس، ما بعد 2011.

يتبع...