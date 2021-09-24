الرئيس التونسي يلغي حظر التجوال

قرر رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيد، اليوم الجمعة، إلغاء حظر تجوال الأشخاص والسيارات.

وقالت قناة "نسمة" التونسية إن قرار قيس سعيد جاء بعد الاطلاع على رأي وزارة الصحة وقاعة عمليات إدارة جائحة كوفيد-19.

وتقرر إلغاء حظر التجوال الأشخاص والعربات في جميع أنحاء الجمهورية، بداية من غد السبت 25 سبتمبر/أيلول 2021 عند منتصف الليل.

ونص قرار رئيس الجمهورية على الالتزام بتطبيق الإجراءات التالية:

• السماح لمن استكملوا عملية التلقيح ضد كوفيد-19 بالحضور أو المشاركة في التظاهرات والأنشطة والتجمعات العامة والخاصة بالفضاءات المفتوحة والمغلقة، وعليهم تقديم بما يفيد تلقيهم الجرعة الثانية من التلقيح.

• تحديد طاقة الاستيعاب بـ 50 % بالنسبة للفضاءات المغلقة والفضاءات المفتوحة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي مترا واحدا على الأقل.

• تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المصادق عليها.

• الالتزام بارتداء الكمامة بالفضاءات العامة ووسائل النقل لمن تجاوزوا سن السادسة.

• تلقيح الوافدين على البلاد التونسية للمشاركة في التظاهرات والأنشطة والتجمعات.

• تكثيف حملات التلقيح والتقصي والتسريع فيها.

• تشديد المراقبة والمتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تطبيق البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية الفردية والجماعية.