سابقة... عزيز أخنوش ينتزع رئاسة مدينة مغربية

وقالت بوابة إفريقيا الإخبارية، اليوم الجمعة، إن أخنوش انتخب بأغلبية كاسحة عمدة لمدينة أغادير، وسط غياب منافس له.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ المملكة التي يتولى فيها رئيسا للحكومة منصب عمدة لإحدى المدن.

وحصل أخنوش رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار" على أغلبية 51 صوتا من مجلس بلدية أغادير من إجمالي 61 صوتا، فيما امتنع 5 أصوات عن الإدلاء بأصواتهم وغاب مثلهم على جلسة الاقتراع.

وكان أخنوش المنحدر من ضواحي أغادير قد وعد خلال برنامجه الانتخابي بحل مشكلات البنية التحتية في المدينة وحل مشكلة البطالة.

أخنوش وهو رجل أعمال وسياسي، أعلن أمس الأول (الأربعاء)، تشكيل الائتلاف الحكومي من حزبه، بمشاركة حزبي "الاستقلال" و"الأصالة والمعاصرة".

وعين العاهل المغربي الملك محمد السادس في العاشر من الشهر الجاري أخنوش رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيلها.

واكتسح حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة أخنوش الانتخابات التشريعية والمحلية التي شهدتها البلاد في الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري بحصوله على 102 مقعدا من أصل 395 هم أعضاء البرلمان، لينهي حكم حزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي والذي حصل على 12 مقعدا فقط ليحل في المركز الثامن.

وكان العدالة والتنمية قد شكل حكومة بقيادة سعد الدين العثماني في أبريل/نيسان 2017، بعد فوزه في الانتخابات وحصوله على 125 مقعدا.