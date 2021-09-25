مسؤول عراقي يكشف حقيقة اقتحام زوار إيرانيين منفذ الشلامجة... فيديو

كشف مسؤول عراقي حقيقة الفيديوهات المتداولة لكسر زوار إيرانيين البوابة العراقية في منفذ الشلامجة الحدودي في مدينة البصرة جنوبي البلاد.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس هيئة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، اليوم السبت، نقلتها السومرية نيوز.

وقال الوائلي إنه لا صحة لتلك الأخبار المتداولة حول اقتحام زوار إيرانيين لمنفذ الشلامجة ودخولهم إلى العراق.

وأضاف أن هناك حوالي 5 آلاف زائر إيراني عالقين بين الحدود الإيرانية العراقية، وأن قرارا من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سمح لهم بالدخول عبر المنفذ لأداء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين المقرر انطلاقها بعد غد الإثنين.

وكان ناشطون معارضون للحكومة الإيرانية قد نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه يوثق لاقتحام حشود كبيرة من الإيرانيين منفذ الشلامجة للدخول إلى العراق بصورة غير شرعية.

الآن منفذ الشلامجة الحدودي مع العراق:



حشود كبيرة من الإيرانيين تقتحم الحدود للدخول إلى العراق بصورة غير شرعية ! pic.twitter.com/yqrFALYJ9T — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) September 25, 2021

من جانبها، قالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، اليوم السبت، إن الحكومة في بغداد سمحت بفتح المنفذ أمام الزوار الإيرانيين العالقين.

وقال بيان لهيئة المنافذ الحدودية "استكمالاً لتنفيذ توجيه رئيس الوزراء بخصوص الزائرين الايرانيين العالقين بين المنافذ العراقية والايرانية، تفقد رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي منفذ الشلامجة الحدودي يرافقه نائب رئيس الهيئة".

وأضاف البيان أن الكاظمي وافق على الاهتمام بدخول الإيرانيين عبر منفذ الشلامجة وتسهيل دخولهم عبره.

وأعلن العراق، في وقت سابق، السماح بدخول 40 ألف زائر أجنبي ضمنهم 30 ألفا من إيران، لأداء زيارة أربعينية الإمام الحسين.