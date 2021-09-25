تبون: نتعرض لهجمات إلكترونية من دول الجوار باستثناء دولة واحدة

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، إن بلاده تتعرض لهجمات إلكترونية من دول الجوار.

جاء هذا خلال كلمته في لقاء مع الولاة في قصر الأمم بنادي الصنوبر، بحسب صحيفة "الخبر".

وذكر الرئيس الجزائري أن هناك 97 موقعا إلكترونيا يهاجم بلاده من الدول المجاورة.

وأشار إلى أن بلاده تتعرض لهجمات إلكترونية شديدة من دول الجوار، باستثناء دولة تونس الشقيقة.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات المغربية الجزائرية تطورات متلاحقة في ظل تحذيرات من ارتفاع وتيرة التوترات بعد إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المغربية.

وقبل أيام، أعلن بيان صادر عن المجلس الأعلى للأمن الجزائري "الغلق الفوري" للمجال الجوي على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية والتي تحمل رقم تسجيل مغربي. في 24 أغسطس/آب الماضي، أعلنت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.

في المقابل تشهد العلاقات الجزائرية التونسية تحسنا وهو ما يجسده الدعم المتبادل بين البلدين، خاصة في أزمة حرائق الغابات التي شهدتها الجزائر، ونقص اللقاح الذي شهدته تونس.