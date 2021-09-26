صورة نادرة للملك سلمان مرتديا بزة مع نجله الأمير عبدالعزيز

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتجمع الصورة النادرة العاهل السعودي مع نجله الأمير عبدالعزيز وزير الطاقة الحالي.

وفي الصورة التذكارية، يظهر الملك سلمان مرتديا بزة، ويجلس إلى جواره نجله الأمير عبد العزيز وهو في سن الطفولة.

صورة نادرة تجمع سيدي #الملك_سلمان بابنه الأمير عبدالعزيز #وزير_الطاقة الحالي، حفظهما الله ورعاهما. pic.twitter.com/wJa8WHdufk — تاريخ آل سعود Alsaud History (@Alsaud_History) September 25, 2021

​وعلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نشر حساب "تاريخ آل سعود" الصورة النادرة.

وعلق الحساب على الصورة بقوله: "صورة نادرة تجمع سيدي الملك سلمان بابنه الأمير عبدالعزيز وزير الطاقة الحالي، حفظهما الله ورعاهما".

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