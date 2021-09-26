التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة مفخخة للحوثيين في الأجواء اليمنية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن التحالف العربي أنه تمكن من تدمير الطائرة التي أطلقتها "مليشيات الحوثي باتجاه السعودية".

#عاجل #التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المملكة.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) September 26, 2021

​وأكد التحالف أنه يتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

#التحالف: نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) September 26, 2021

​وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار عام 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها "أنصار الله"، أواخر 2014.

فيي المقابل، تنفذ "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.