وزير الدفاع العراقي يبحث مع قائد بعثة الناتو التعاون المشترك

بحث وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، مع قائد حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق مايكل لولزكارد، اليوم الأحد، التعاون المشترك بين الجانبين وتطوير القدرات التدريبية.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع أن لقاء جمع الجانبين في مكتب وزير الدفاع، بحسب وكالة الانباء العراقية (واع).

وأشار البيان إلى أن اللقاء ضم سعدون ولولزكارد، وعددا من مستشاري بعثة الناتو في العراق.

وناقش الجانبان تبادل وجهات النظر وطرق التعاون المشترك وتطوير القدرات التدريبية في ظل تواجد بعثة الناتو بالعراق.

البيان أشار كذلك إلى أن عددا من كبار الضباط في وزارة الدفاع العراقية حضروا الاجتماع الأمني.