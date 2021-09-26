قيادي في "أنصار الله" يوجه نصيحة لسكان مأرب تتعلق بالعقارات

وجه القيادي في جماعة "أنصار الله" محمد البخيتي، اليوم الأحد، "نصيحة" لسكان مدينة مأرب وسط اليمن تتعلق بشراء العقارات.

وقال البخيتي وهو عضو المكتب السياسي للجماعة في تغريدة بحسابه على "تويتر": "إلى سكان مدينة مأرب سلام الله عليكم، اطمئنوا فنحن حريصون على سلامتكم وسلامة مصالحكم، ولكم في المديريات المحررة شاهد على صحة ما نقول".

وأضاف: "ننصح الجميع بعدم التورط بشراء عقارات المرتزقة الذين فروا أو الذين سيلحقون بهم عما قريب، والباب لا زال مفتوحا أمامهم للعودة إلى حضن الوطن".

إلى سكان مدينة مارب سلام الله عليكم، اطمئنوا فنحن حريصين على سلامتكم وسلامة مصالحكم، ولكم في المديريات المحررة شاهد على صحة ما نقول.



وننصح الجميع بعدم التورط بشراء عقارات المرتزقة الذين فروا أو الذين سيلحقوا بهم عما قريب، والباب لا زال مفتوح امامهم للعودة إلى حضن الوطن. — محمد البخيتي(Mohammed Al-Bukaiti) (@M_N_Albukhaiti) September 26, 2021

وكثفت جماعة "أنصار الله"، منذ شهر فبراير/ شباط الماضي، من هجماتها على مأرب المقر الرئيسي لوزارة الدفاع في الحكومة الشرعية، التي حال السيطرة عليها، ستضع الجماعة يدها على النفط اليمني، كما سيمنحها ذلك أفضلية كبيرة في أية "مفاوضات مستقبلية"، بحسب مراقبين.

والخميس الماضي، أعلنت "أنصار الله" استكمال السيطرة على محافظة البيضاء المتاخمة لمأرب، بعد استعادة مناطق واسعة من المحافظة إثر عملية عسكرية نفذتها ضد الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا.

والقتال في مأرب هو حلقة في سلسلة معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.