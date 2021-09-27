السيسي يأمر الحكومة بوقف كل أشكال الدعم عن هؤلاء الأشخاص

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، عن توجيهه للحكومة بإنهاء كل أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة لأي شخص يثبت تعديه على أراضيها الزراعية أو الترع أو المصارف المائية.

وقال السيسي خلال افتتاح أحد مشروعات المياه في مصر، إن الدولة تسابق الزمن من أجل التطوير ورفع كفاءة جميع منشآتها، مشيرا إلى أن مشاريع الترع وما آلت إليه في السابق كان يؤثر على أحوال الناس ولا تزودهم بالمياه، مؤكدا أن لكل من الدولة والمواطن دور.

وأردف الرئيس المصري قائلا إن الحكومة قطعت شوطا كبيرا خلال السنوات السبع الماضية ضمن خططها الممتدة حتى عام 2052 بعدما كانت متأخرة، لافتا إلى تسبب تعديات المواطنين على ممتلكات الدولة في خسائر كبيرة، حسبما نقل موقع "مصراوي".

وأوضح أن فرع رشيد (النيل) أصبح يمرر 30 متر مكعب من المياه بدلا من 80 مليون في السابق، مؤكدا أن الحكومة لن تقبل بمثل هذه الأمور.

وأضاف السيسي: "إحنا مش هنتحايل على حد، كل التعديات تتشال وأخد تمام خلال 6 شهور، زي ما أنا بعمل تطبين للترع وإجراءات فوق الخيال، مش هقبل بالتعدي عايز تغتصب أرض الدولة وأسكت، ده كلام مش مقبول دلوقتي، كان زمان مقبول".

وشدد الرئيس في كلمته الموجهة إلى أعضاء الحكومة على ضرورة إزالة التعديات وتنفيذ التعديلات المطلوبة في غضون 6 أشهر، مطالبا وزير الدفاع باستخدام قوات الجيش إذا لزم الأمر لمعالجة التعديات.

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