السيسي يصدر توجيها عاجلا بشأن الطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، باتباع أعلى درجات الحرص والتدقيق للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب وكافة العاملين في المنظومة التعليمية في مواجهة فيروس كورونا، وذلك مع قرب بداية العام الدراسي.

وقالت الرئاسة المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال اجتماع مع الوزراء والمسؤولين المختصين باتباع أعلى درجات التدقيق في منظومة التطعيمات للطلاب ضد فيروس كورونا، بما يحافظ على سلامة وصحة الطلاب وكل العاملين في المنظومة التعليمية.

وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أكدت أنه لن يسمح لأي معلم بدخول المدرسة الخاصة به من دون الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

فيما أوضح محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية أنه سيتم تطعيم أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب في الجامعات المصرية، مشيرا إلى أن ما قبل التعليم الجامعي سيتم تطعيم فئات أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب من الفئات الممكن تطعيمها.

ونادى عوض تاج الدين بالحفاظ على الوسائل الوقائية والنظافة التامة والمستمرة، مع تعقيم الأماكن ومحاولة الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب والعاملين، مشددا على وجوب استخدام الكمامات في المدارس والجامعات، إضافة إلى أخذ التطعيمات.

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