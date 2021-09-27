عمان... انطلاق مباحثات أردنية سورية لبحث تنشيط التبادل التجاري

انطلقت في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الاثنين، مباحثات أردنية - سورية موسعة، لبحث تعزيز التعاون في مجالات بينها التجارة والنقل بين البلدين.

والهدف من هذه المباحثات هو إعادة حركة التبادل التجاري بين الجارتين، وتنشيط العلاقات الاقتصادية بشكل عام، بحسب وكالة عمون الأردنية.

ومن الجانب الأردني، يشارك في المباحثات وزراء الصناعة والتجارة والتموين والمياه والري والنقل والزراعة والطاقة.

فيما يشارك من الجانب السوري وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والموارد المائية والزراعة والإصلاح الزراعي والكهرباء.

وقبيل انطلاق المباحثات، قال وزير النقل الأردني وجيه عزايزة، إن الاجتماعات ستبحث مع الجانب السوري "قضايا النقل، وفي مقدمتها تحديات الشحن وتوقف الشركة الأردنية السورية للنقل البري".

وأضاف عزاية في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، إن وزراء الدولتين سيبحثون انسيابية حركة الشحن بين البلدين وعودتها بنظام "من الباب إلى الباب" بدلا من "النقل التبادلي".

كما ستبحث الاجتماعات مشكلات الشركة الأردنية السورية للنقل البري والتي توقفت عن العمل منذ سنوات، إلى جانب مسألة الرسوم المفروضة على الشاحنات على الحدود.

وختم الوزير تصريحاته بالقول: "نأمل أن تتوج هذه المباحثات على مدى يومين بحل المشاكل العالقة بين البلدين في مجالات النقل والصناعة والتجارة والمياه".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية إعادة فتح معبر جابر (نصيب) الحدودي مع سوريا، اعتبارا من بعد غد الأربعاء.

وأوضحت الداخلية الأردنية في بيان أن هذا القرار يأتي بهدف "تنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين ‏مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة".

وتم إغلاق المعبر لأكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة الماضية، حيث تم إغلاقه في أبريل/نيسان 2015 ليعاد فتحه في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2018.

ومنذ ذلك الوقت يتم إغلاقه وفتحه على فترات تبعا لتطورات الأوضاع في محافظة درعا السورية المحاذية لحدود المملكة. كما سبق أن أغلق المعبر على خلفية تفشي فيروس كورونا.