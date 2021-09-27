"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة "تجسس أمريكية" في مأرب

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، إسقاط "طائرة تجسس" أمريكية بدون طيار في أجواء محافظة مأرب وسط البلاد كانت تقوم بـ"أعمال عدائية".

وقال المتحدث العسكري للجماعة، يحيى سريع، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "تمكنت الدفاعات الجوية، صباح اليوم، من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) بسلاح مناسب".

وأوضح أن الطائرة كانت تقوم "بأعمال عدائية في أجواء مديرية مدغل بمحافظة مأرب".

تمكنت الدفاعات الجوية صباح اليوم _بفضل الله_ من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) بسلاح مناسب وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية مدغل بمحافظة مأرب. — العميد يحيى سريع (@army21ye) September 27, 2021

وكثفت جماعة "أنصار الله"، منذ شهر فبراير/ شباط الماضي، من هجماتها على مأرب المقر الرئيسي لوزارة الدفاع في الحكومة الشرعية، التي حال السيطرة عليها، ستضع الجماعة يدها على النفط اليمني، كما سيمنحها ذلك أفضلية كبيرة في أية "مفاوضات مستقبلية"، بحسب مراقبين.

والخميس الماضي، أعلنت "أنصار الله" استكمال السيطرة على محافظة البيضاء المتاخمة لمأرب، بعد استعادة مناطق واسعة من المحافظة إثر عملية عسكرية نفذتها ضد الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا.

والقتال في مأرب هو حلقة في سلسلة معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.

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