الحكومة العراقية ترصد مكافأة مالية لمن يستلم بطاقته الانتخابية

وقالت قناة "السومرية نيوز" إن مفوضية الانتخابات لم تكشف عن مقدار المكافأة المالية أو موعد تسليمها، وأوضحت المفوضية أن هذا القرار يأتي كخطوة تحفيزية للمواطنين الذين لا تزال بطاقاتهم الانتخابية في مراكز التسليم.

© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service