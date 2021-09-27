الحكومة العراقية ترصد مكافأة مالية لمن يستلم بطاقته الانتخابية

أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، أن الحكومة رصدت مكافأة مالية تشجيعية للمواطنين الذين يستلمون بطاقاتهم الانتخابية خلال الفترة المقبلة.

وقالت قناة "السومرية نيوز" إن مفوضية الانتخابات لم تكشف عن مقدار المكافأة المالية أو موعد تسليمها، وأوضحت المفوضية أن هذا القرار يأتي كخطوة تحفيزية للمواطنين الذين لا تزال بطاقاتهم الانتخابية في مراكز التسليم.

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وأشارت القناة إلى أن عدد البطاقات المتبقية في مراكز الاستلام يبلغ اثنين مليون و600 ألف بطاقة انتخابية، وأن آخر موعد لتسليم البطاقات هو السادس من أكتوبر/تشرين الأول.

ووجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، رسالة إلى الشعب العراقي، أمس الأحد، بمناسبة اقتراب الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل.

وكتب الكاظمي، على "تويتر"، تدوينة تحدث فيها عن الشعب العراقي ووصفه بـ"شعب التضحيات والقيم والمكارم وصناع التغيير".

ودعا رئيس وزراء العراق إلى سرعة الحصول على البطاقات الانتخابية، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة سيكون له دور مهم بالنسبة لمستقبل العراقيين وأبنائهم.

وتابع: "أصواتكم أمانة لا تهدروها"، مضيفا: "من يسعى إلى الإصلاح والتغيير يجب عليه المشاركة في الانتخابات لأن أصواتكم تمثل مستقبل العراق".

وحذر الكاظمي، قبل أيام، من أي محاولات لشراء أصوات الناخبين، مؤكدا أن الانتخابات المقبلة ستكون على درجة غير مسبوقة من النزاهة.

وأكد رئيس وزراء العراق، في تصريحات سابقة أنه تم إنجاز جميع متطلبات العملية الانتخابية من الناحية الأمنية والمالية واللوجيستية لإجرائها في موعدها.