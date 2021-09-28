السعودية تعلن إلغاء "شرط مهم" للدخول إلى الجامعات... فيديو

أعلن وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ، إلغاء شرط مرور 5 سنوات على التخرج للدخول إلى الجامعات، مؤكدا أن عملية التعليم ستكون متاحة للجميع مدى الحياة.

وأضاف آل الشيخ، خلال الجلسة الحوارية لـ"برنامج تنمية القدرات البشرية"، أحد برامج تحقيق "رؤية المملكة 2030"، أن إحدى ركائز البرنامج هي إتاحة فرص التعلم المستمر مدى الحياة لكل مواطن، لافتاً إلى أن برنامج تنمية القدرات البشرية سيعمل على سرعة التوظيف بعد التخرج من الجامعة.

وأشار إلى أن الاهتمام بالمواطن في برنامج تنمية القدرات البشرية سيكون من مراحل مبكرة، حيث يتم إعداده ليكون منافساً في سوق العمل محلياً وعالمياً، موضحا أن هناك 3 ركائز لهذا البرنامج: الأولى هي تطوير أساس مرن ومتين للجميع في أنظمة تنمية القدرات البشرية، والثانية إعداد المواطن لسوق العمل، والثالثة إتاحة فرص التعلم المستمر مدى الحياة لكل مواطن.

وزير التعليم: #برنامج_تنمية_القدرات_البشرية يهدف إلى وصول 6 جامعات سعودية إلى قائمة أفضل 200 جامعة في العالم بحلول 2025، ووصول 9 جامعات إلى قائمة أفضل 200 جامعة بحلول 2030#قدراتك_مستقبلنا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/lP1VzSqXhh — روتانا خليجية (@Khalejiatv) September 27, 2021

وكانت السلطات السعودية عينت الأكاديمية البارزة، إيناس العيسى، لإدارة جلسة حوارية حول تفاصيل برنامج تنمية القدرات البشرية الطموح، الذي يستهدف المواطنين السعوديين من مرحلة الطفولة المبكرة لحين دخول سوق العمل، والتي تم بثها على الهواء مباشرة لأول مرة في تاريخ البلاد.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن أعضاء من لجنة البرنامج الذي أطلقته الرياض في وقت سابق، سيشاركون في الجلسة التي ستديرها العيسى، ابنة المذيع والمقدم السعودي الراحل، سليمان العيسى.

وشغلت العيسى العديد من المناصب في الجامعات الحكومية، قبل أن يعينها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في العام 2019، في منصب مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، ضمن سلسلة تعيينات للنساء في المناصب الحكومية الرفيعة جرت في السنوات القليلة الماضية، وما تزال مستمرة بعد عقود من التهميش.

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