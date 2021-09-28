مصر... منع دخول العاملين غير الملقحين إلى المقار الحكومية بدءا من هذا الموعد

قررت السلطات المصرية عدم السماح بدخول العاملين إلى المقار الحكومية إلى ما بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت " صحيفة أخبار اليوم "، إن "رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قرر تولي جميع الوزراء إصدار قرار تنظيمي بعدم السماح بدخول العاملين إلى المقار الحكومية اعتبارًا من تاريخ 22 سبتمبر الجاري وبحد أقصى شهرين، إلا من بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد".

وكان رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا في مصر، الدكتور حسام حسني، أكد أن الموجة الرابعة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة رهيبة، مطالبا المواطنين بضرورة الحصول على لقاح كورونا للحيلولة دون الدخول في مضاعفات خطيرة لفيروس كورونا.

وسجلت مصر 702 إصابة جديدة بفيروس كورونا و37 وفاة يوم الاثنين، وذلك مقارنة مع 680 إصابة و38 وفاة في اليوم السابق. وقالت وزارة الصحة المصرية إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 302327 من ضمنهم 255059 حالة تم شفاؤها، و17224 وفاة".

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