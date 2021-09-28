هل تسعى مصر لفرض ضرائب جديدة على المواطنين لزيادة إيراداتها؟

ونفت وزارة المالية المصرية في بيان رسمي صحة تلك الأخبار، اليوم الثلاثاء، مؤكدة أن "الدولة تسعى إلى استقرار السياسات الضريبية، بما يضمن دعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال".

كما بينت الوزارة في بيانها أنها "تسعى إلى توسيع القاعدة الضريبية دون أن تفرض أي ضرائب جديدة، من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، والاستمرار في مكافحة التهرب الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، على النحو الذي يسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبي".

يشار إلى أن مصلحة الضرائب المصرية أعلنت، الأسبوع الجاري، عن مطالبتها صناع المحتوى على موقع "يوتيوب" للفيديوهات بفتح ملف ضريبي على الفور.

وأوضحت المصلحة أن صناع المحتوى الذين تتجاوز إيراداتهم نصف مليون جنيه سنويا (500 ألف جنيه) يجب أن يسجلوا بمأمورية القيمة المضافة.

وذكرت مصلحة الضرائب المصرية أن قرارها قيد التطبيق.

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