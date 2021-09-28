السيسي ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء ذكرى رحيل عبد الناصر... صور

أناب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق محمد زكي للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية الـ 51 لرحيل الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر.

ووضع الفريق زكي إكليلا من الزهور على ضريح جمال عبد الناصر(حكم من 1956 وحتى 1970) في منطقة جسر (كوبري) القبة في العاصمة القاهرة، بحسب بيان صادر عن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية.

ونقل وزير الدفاع خلال لقائه أسرة عبد الناصر "اعتزاز وتقدير" السيسى والشعب المصرى بما حققه الرئيس الراحل "من مكانة رائدة إقليميا ‏ودوليا، وما قدمه من خدمات جليلة لدعم القضايا العربية والإقليمية ومساندة الشعوب فى نضالها ‏من أجل الاستقلال والحرية".

وأكد زكي أن ذكرى عبد الناصر " ستظل نموذجا فريدا تحتذى به الأجيال القادمة ‏فى العمل والكفاح والتضحية من أجل مصر وشعبها".

وأشاد بما حققته ثورة 23 يوليو من إنجازات حمل لوائها الرئيس الراحل "للقضاء على ‏الاستعمار والتبعية وبناء الجيش القوى القادر على حماية الوطن".

وكان عدد من المواطنين قد توافدوا منذ صباح اليوم إلى الضريح لإحياء ذكرى رحيل عبد الناصر أحد أبرز القادة العرب في التاريخ المعاصر.