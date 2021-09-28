الجيش اليمني يعلن مقتل عدد من جماعة "أنصار الله" في غارات جوية

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الثلاثاء، إلحاق خسائر في الأرواح والعتاد بجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، إثر غارات جوية نفذها التحالف العربي على محافظة مأرب الغنية بالنفط شمال شرقي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية على "تويتر"، أن "طيران التحالف استهدف تجمعات للحوثيين في جبهة حَريب (جنوب مأرب)، وكبّدها خسائر في الأرواح والعتاد منها تدمير 4 آليات ومقتل جميع من كانوا على متنها".

من جانبها، قالت جماعة الحوثيين عبر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، إن التحالف العربي شن 27 غارة جوية على محافظة مأرب، تركزت 18 غارة منها على مديريتي حَريب والجُوبة جنوب مأرب، واستهدفت 8 غارات مديرية صِرواح غرب مأرب، فيما طالت غارة مديرية مَدْغِل شمال غربي مأرب.

وتأتي الغارات الجوية عشية استعادة الجيش اليمني مواقع من قبضة جماعة الحوثيين في مديرية الجُوبة جنوب مأرب، اثر معارك أوقعت 58 قتيلاً وجريحاً من الجانبين، حسب ما أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".

ويوم الأربعاء الماضي، سيطرت جماعة الحوثيين، على مدينة حَريب مركز المديرية التي تحمل ذات الاسم والواقعة جنوب مأرب، إثر معارك مع الجيش اليمني، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وتشهد محافظة مأرب الغنية النفط، منذ مطلع شباط/ فبراير الماضي، معارك محتدمة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، عقب إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب التي تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية، ومحطة لتوليد الكهرباء بالغاز بقدرة 341 ميغا وات، وتمثل السيطرة على المدينة أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن.

والقتال في مأرب يمثل جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة الحوثيين، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.