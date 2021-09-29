اعتصام لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت "بيطار أملنا"

نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وعدد من مجموعات المجتمع المدني، اليوم الأربعاء 29 أيلول/ سبتمبر، اعتصاما أمام قصر العدل للمطالبة باستكمال التحقيق والوصول إلى العدالة.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "حصانتكم ساقطة، منظومة القبع بدها قبع، منظومة النيترات ساقطة".

وقال المتحدث باسم أهالي الضحايا إبراهيم حطيط لوكالة "سبوتنيك" إن "تحركهم اليوم هو لإعلان موقف، وللمطالبة بالعدالة والحقيقة لا أكثر ولا أقل، وأنهم لا يريدون أن يذهبوا باتجاه الخيار العنفي كونهم ليسوا بمخربين ولا مشاغبين، بل هم أولياء دم وأصحاب حق".

© Sputnik . Abdal Kader AlBai أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وعدد من مجموعات المجتمع المدني، يعتصمون أمام قصر العدل للمطالبة باستكمال التحقيق والوصول إلى العدالة، بيروت، لبنان، 29 سبتمبر 2021

واعتبر أن "تنحية وكف يد القاضي بيطار عن القضية بهذه الطريقة هي غير صحيحة وغير سليمة، وأنهم بانتظار رد النيابة العامة الاستئنافية والتمييزية".

© Sputnik . Abdal Kader AlBai أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وعدد من مجموعات المجتمع المدني، يعتصمون أمام قصر العدل للمطالبة باستكمال التحقيق والوصول إلى العدالة، بيروت، لبنان، 29 سبتمبر 2021

وختم حطيط أن الأهالي "متمسكين بالحقيقة والعدالة، وأن القاضي بيطار هو أملهم لأنه في حال تم كف يده سيتم تعيين قاض على أهوائهم".

يأتي تحرك الأهالي بعد يومين من تعليق المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت، أثر دعوى الرد التي تقدم النائب نهاد المشنوق لمحكمة الاستئناف بطلب رد القاضي عن الملف.