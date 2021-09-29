السعودية تؤكد حقها في الدفاع عن نفسها مقابل هجمات الحوثي

أكدت السعودية حقها الشرعي في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

جاءت التأكيدات ضمن الجلسة المرئية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وشدد المجلس على أن السعودية تحتفظ بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها في مواجهة ما تتعرض له من هجمات.

وأشار إلى أن جماعة الحوثي تستهدف السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والقوارب المفخخة.

وكان العاهل السعودي قد اتهم الجماعة قبل أسبوع بأنها تعتدي بشكل يومي على الأعيان المدنية داخل السعودية، وتهدد الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة الدولية.

​وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار عام 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها "أنصار الله"، أواخر 2014.

فيي المقابل، تنفذ "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.