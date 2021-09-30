رئيس الوزراء الأردني يستهل زيارته لبيروت بلقاء رئيس الحكومة 

استهل رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة زيارته الرسمية إلى لبنان، اليوم الخميس، بلقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي.

وتأتي الزيارة لتهنئة لبنان بولادة الحكومة الجديدة، وتتضمن جملة من الملفات البارزة التي سيناقشها الخصاونة مع المسؤولين اللبنانيين، ومن أبرزها اتفاق استجرار الغاز المصري عبر الأردن إلى لبنان، فضلاً عن تمتين العلاقات الأردنية اللبنانية، لا سيما وأن العاهل الأردني أبدى مؤخراً في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اهتماماً خاصاً بالملف اللبناني.

ميقاتي يلتقي نظيره الاردني في السراي #دايلي_بيروتhttps://t.co/6Nwvy01LEn — Daily Beirut (@DailyBeirut) September 30, 2021

وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة قد وصل إلى لبنان مساء أمس الأربعاء، على رأس وفد وزاري، في أول زيارة لمسؤول رفيع المستوى بعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

ويضم الوفد الوزاري وزير الخارجية أيمن الصفدي، وزير شؤون الرئاسة إبراهيم الجازي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي ووزيرة الصناعة والتجارة مهى العلي.

وبعد وصول الوفد الأردني إلى المطار عقد لقاء بين الرئيسين في قاعة كبار الزوار في المطار، استمر لعدة دقائق قبل أن ينتقل رئيس الوزراء الأردني إلى مقر إقامته.