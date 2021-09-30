الصحة المصرية تبعث برسالة إلى طلاب الجامعات في البلاد

بعثت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الخميس، برسالة عاجلة لطلاب الجامعات في البلاد.

ونشرت الوزارة بيانا، ظهر اليوم الخميس، ناشدت من خلاله جميع طلاب الجامعات والمعاهد العليا (الحكومية والخاصة والأزهرية والأهلية)، الإسراع بتلقي لقاح كورونا.

وطالبت وزارة الصحة المصرية طلبة الجامعات والمعاهد العليا الإسراع بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة من أجل تلقي لقاح كورونا، مشيرة إلى وجود ما يزيد عن بـ1100 مركز على مستوى القطر المصري خاص بتلقي اللقاح.

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن التوجه إلى أقرب مركز شباب لتسجيل وتطعيم طلاب الجامعات، دون التسجيل المسبق، مطالبة إياهم تلقي لقاح فيروس كورونا قبل بداية العام الدراسي الجديد، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجّه، الأحد الماضي، باتباع أعلى درجات الحرص والتدقيق للحفاظ على سلامة وصحة التلاميذ والطلاب وجميع العاملين في المنظومة التعليمية في بلاده، بهدف مواجهة فيروس كورونا، وذلك مع قرب بداية العام الدراسي، والذي يبدأ في التاسع من الشهر المقبل.

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