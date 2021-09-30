الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس، وفاة الأميرة هلا بنت عبدالله بن عبد العزيز آل سعود.

ونشر الديوان الملكي السعودي، ظهر اليوم الخميس، تغريدة جديدة أفاد من خلالها بوفاة الأميرة هلا بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، موضحا أنه سيصلى عليها، اليوم، بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

#عاجل #الديوان_الملكي : وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة هلا بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيصلى عليها اليوم الخميس بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة.https://t.co/OvaEEGeJay#واس pic.twitter.com/F2soyscjCx — واس الأخبار الملكية (@spagov) September 30, 2021

ويذكر أن الأميرة هلا، هي ابنة العاهل السعودي الراحل، الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود.

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