لافروف يبحث مع شكري يوم 4 أكتوبر العلاقات الثنائية والوضع في الشرق الأوسط

أعلن نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية أليكسي زايتسيف، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري محادثات في موسكو مع نظيره المصري يوم 4 أكتوبر.

موسكو - سبوتنيك. وقال زايتسيف في إحاطة إعلامية: "سيتم خلال الاجتماع بحث قضايا الساعة الخاصة بمواصلة توسيع التعاون الروسي المصري في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية وغيرها".

وأشار زايتسيف إلى أن الوزيرين سيناقشان أيضا الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن لافروف اعتبر في وقت سابق أن مصر أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وتشكل الاجتماعات المنتظمة لوزراء الخارجية والدفاع في صيغة "2+2" جزء مهم للحوار السياسي الثنائي.