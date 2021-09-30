قوات أمن سعودية تلقي القبض على عصابة احتجزت 3 مقيمين لابتزازهم ماليا

نجحت السلطات السعودية، اليوم الخميس، في إلقاء القبض على عصابة احتجزت 3 مقيمين لابتزازهم ماليا.

ونشرت شرطة مدينة مكة تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أفادت من خلالها بأن عصابة مشكلة من 6 أشخاص قاموا باستدراج واحتجاز رجل وامرأتين داخل إحدى الشقق، من أجل ابتزازهم ماليا بدعوى الحصول على فدية من ذويهم خارج البلاد.

شرطة منطقة مكة المكرمة: القبض على 6 أشخاص استدرجوا رجل وامرأتين واحتجزوهم بهدف الابتزاز pic.twitter.com/AQuDWg6o5M — الأمن العام (@security_gov) September 30, 2021

وكشفت شرطة مدينة مكة أنها ألقت القبض على 6 مقيمين من الجنسية البنغالية، قاموا باستدراج المخطوفين الثلاثة، وهم من الجنسية ذاتها، وقاموا بتصويرهم وتهديدهم بنشر صورهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لابتزازهم ماليا.

وتمكنت شرطة مكة من تحرير المخطوفين واتخاذ الإجراءات الشرطية الأولية بحق الجناة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية الآن عبر سبوتنيك