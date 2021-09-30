مصر تعلق على تكليف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة التونسية

علقت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، على تكليف الرئيس التونسي قيس سعيد، لنجلاء بودن بتشكيل الحكومة.

وقال أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان على صفحة الوزارة بموقع "فيسبوك" إن جمهورية مصر العربية ترحب بتكليف بودن بتشكيل الحكومة.

ووجه المتحدث باسم الخارجية المصرية التهنئة إلى الجانب التونسي بهذه المناسبة، معربا عن تثمينه لهذه الخطوة على صعيد انطلاق تونس نحو المستقبل.

وأعرب عن دعم مصر لرؤية رئيس تونس التي تستهدف تحقيق الاستقرار والأمن وتلبية إرادة الشعب التونسي الشقيق وصون مقدراته.

وكلف سعيد، أمس الأربعاء، نجلاء بودن بتشكيل الحكومة الجديدة، وأوضحت الرئاسة التونسية أنه "وفقاً للأمر الرئاسي 117 لسنة 2021 والمؤرخ في 22 سبتمبر/أيلول 2021، والمتعلق بالتدابير الاستثنائية، فإن رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد كلف، السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل الحكومة".

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، لمدة شهر، وإقالة رئيس الوزراء، هشام المشيشي، استنادا إلى المادة 80 من الدستور التونسي، في ظل الاستياء الشعبي جراء التدهور الشديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في تونس.